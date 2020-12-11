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Защитник «Динамо» объяснил, почему не стал подписывать контракт с «Зенитом»

11 декабря 2020, 20:11
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Защитник «Динамо» Роман Евгеньев перед матчем 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» рассказал о предложении питерского клуба.

— В прошлом году, когда заканчивался контракт с «Динамо», у тебя было предложение от другого принципиального соперника — «Зенита». Когда в минувшем сезоне довольно долго сидел на скамейке запасных за спиной Шунича и Ордеца, ни разу не пожалел?

— Нет. К моменту подписания соглашения я играл в основном составе. Но даже если бы знал, что возникнут проблемы, все равно принял бы решение остаться в «Динамо». Не исключаю, что о таком футболисте как Евгеньев уже забыли бы, отправься тогда в «Зенит». Никто не знает, что было бы, но я всегда был уверен в своем решении.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Евгеньева читайте на сайте «СЭ»

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