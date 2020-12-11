Защитник «Динамо» назвал самого жесткого тренера в своей карьере

Защитник «Динамо» Роман Евгеньев перед матчем 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» рассказал о самом жестком тренере в карьере.

— Кто в этом плане был самым жестким в твоей карьере?

— Наверное, Михаил Михайлович Галактионов, с которым мы прошли все юношеские сборные, а сейчас он возглавляет молодежную.

— Со стороны он производит впечатление довольно спокойного человека.

— Это со стороны. Порой тренер может высказать претензии очень жестко.

— Возможно, это и помогло впервые за долгое время пройти отбор на молодежный чемпионат Европы?

— Возможно. Дисциплина очень важна в футболе, и об этом никому не стоит забывать.

(Константин Алексеев)

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