Защитник «Динамо» назвал самого жесткого тренера в своей карьере
Защитник «Динамо» Роман Евгеньев перед матчем 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» рассказал о самом жестком тренере в карьере.
— Кто в этом плане был самым жестким в твоей карьере?
— Наверное, Михаил Михайлович Галактионов, с которым мы прошли все юношеские сборные, а сейчас он возглавляет молодежную.
— Со стороны он производит впечатление довольно спокойного человека.
— Это со стороны. Порой тренер может высказать претензии очень жестко.
— Возможно, это и помогло впервые за долгое время пройти отбор на молодежный чемпионат Европы?
— Возможно. Дисциплина очень важна в футболе, и об этом никому не стоит забывать.
(Константин Алексеев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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