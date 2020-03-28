Защитник ЦСКА Магнуссон рассказал о коронавирусе в Исландии
Исландский защитник ЦСКА Хердур Магнуссон в интервью «СЭ» рассказал о реакции на коронавирус у себя на родине.
—Как коронавирус сказался на Исландии?
— Туда он пришел раньше. Забавно было слушать про туалетную бумагу, ведь ее начали скупать и в Исландии, но сейчас все уже спокойно.
— На вашей родине продолжают ходить в кинотеатры, чтобы согреться как это происходило ранее?
— В кино теперь особо не погреешься — сейчас туда одновременно пускают только по пять человек, а не по десять, как раньше. Супермаркеты и другие магазины открыты. Паники никакой нет. Надеюсь, в Москве будет так же, и люди не будут скупать весь хлеб и туалетную бумагу. Еды на всех хватит, и продукты продолжат поступать на полки. Нужно просто это осознать. (Евгений Белоусов)
Полностью интервью Хердура Магнуссона — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/intervyu-zaschitnika-cska-herdura-magnussona-o-zhizni-na-karantine-strasti-k-kulinarii-pauze-v-rpl-i-celyah-cska-1657303/