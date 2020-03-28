Защитник ЦСКА Магнуссон рассказал, как он поддерживает форму во время карантина
11:10
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон в интервью «СЭ» рассказал, как он поддерживает форму во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.
— Я сейчас в Москве, как и вся остальная команда, — сказал Магнуссон. — Нам пока не разрешали покинуть страну, потому что нам неизвестно, и когда нам играть.
Тренеры раздали всем специальную программу, которую выполняем, сидя дома. Каждый мой день выглядит так: я просыпаюсь, готовлю, ем, тренируюсь и сплю. Единственное, зачем выхожу на улицу — это гулять с собакой. Сейчас очень странное время. (Евгений Белоусов)
Полностью интервью Хердура Магнуссона — здесь.
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