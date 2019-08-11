Зарплата Джорджевича в "Локо" составит 1,1 миллиона евро

"СЭ" стала известна зарплата форварда Луки Джорджевича в "Локомотиве".

"Зенит" получит за трансфер 25-летнего черногорца 2,5 миллиона евро, а годовой контракт форварда составит 1,1 миллиона евро, плюс бонусы за достижения. Надо отметить, что в "Зените" Джорджевич зарабатывал меньше и мог получить миллион евро только за супердостижения при игре в основном составе. (Сергей Егоров)

Лука выступает в России с лета 2012 года (с перерывами), когда перешел в "Зенит". В невском клубе он провел 30 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 передачи.

Последние два сезона Джорджевич провел в тульском "Арсенале" на правах аренды – 50 матчей, 16 голов и 4 передачи. Также "Зенит" отправлял форварда в "Твенте", "Сампдорию" и испанский клуб второй лиги "Понферрадина".