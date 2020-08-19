«Надеемся, он долечится и скоро вернется в строй». Тренер «Спартака» о Кокорине

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал ничью в матче 3-го тура Тинькофф-РПЛ с «Уфой» (1:1).

— Команда быстро вернула контроль над игрой, несмотря на пропущенный матч, — сказал Хинкель. — Были моменты как в первом, так и во втором тайме. Заработали очков в выездном матче. Едем с чистой совестью домой и готовимся к следующей игре. К ребятам претензий нет. Были голевые моменты, их было немало. Мы еще проанализируем игру, но в позиционной игре мы выглядели неплохо.

— Почему не прилетел Кокорин?

— У него остается мышечная проблема. Надеемся, он долечится и скоро вернется в строй. (Дмитрий Зеленов)

Следующий матч «Спартак» проведет 23 августа против «Локомотива».