Заместитель главы селекционной службы "Спартака" Аверьянов покинул свой пост

Как ранее сообщал "СЭ", заместитель главы селекционной службы "Спартака" Александр Аверьянов покинул свой пост. Вместе с ним из команды ушли: Григорий Евтушенко, Максим Кандинов и Владимир Расинский. Аверьянов работал в клубе с 2007 года.

"Для меня и моих коллег было огромной честью работать на благо великого клуба. Пришло время перемен: "Спартаку" нужна свежая кровь. И, наверное, логично, что игроков для новых побед будут подбирать другие селекционеры. Я желаю красно-белым больших успехов. Уверен: они не за горами. Пусть радость от нового чемпионства наступит как можно скорее. Вперед, "Спартак"!" – приводит слова Аверьянова пресс-служба москвичей.

"Спартак" расстанется с четырьмя специалистами селекционного отдела