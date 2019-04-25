Матч 30-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Арсеналом" практически точно состоится на новом стадионе в Петровском парке, сообщил заместитель генерального директора РФС Александр Зорков.

Игра пройдет 26 мая.

– Вероятность проведения матча "Динамо" – "Арсенал" на стадионе в Петровском парке 99%. По регламенту, за 10 дней до игры должен приниматься футбольный газон. По нашим данным, рост травы идет интенсивно, пошло укрепление корневой системы. После прошивки поле будет готово для того, чтобы принять матч 26 мая. Конечно, решение будет принимать комиссия, но оно, думаю, будет положительным, – сказал Зорков. (Константин Колмаков)