"Заходи завтра!" Кокорин - жене после заседания суда

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин обратился к своей гражданской супруге Дарье Валитовой после сегодняшнего заседания Пресненского районного суда города Москвы.

- Интересно, о чем пресса напишет сегодня? - сказал Кокорин, выходя из зала. - Заходи завтра! - обратился форвард к жене. (Дмитрий Зеленов)

Напомним, Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, Пак и Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live