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Задержанных на матче молодежек «Зенита» и «Спартака» оштрафовали на 1 тысячу рублей

2 декабря 2019, 18:48
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Как стало известно «СЭ», Калининский суд Санкт-Петербурга не стал арестовывать задержанных на субботнем матче молодежного первенства между «Зенитом» и «Спартаком» (2:0).

Напомним, в конце игры пятерых болельщиков «Спартака» задержали за нарушение общественного порядка. Каждому из фанатов выписан в штраф в размере 1 тысячи рублей. (Гоша Чернов)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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