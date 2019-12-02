Задержанных на матче молодежек «Зенита» и «Спартака» оштрафовали на 1 тысячу рублей

Как стало известно «СЭ», Калининский суд Санкт-Петербурга не стал арестовывать задержанных на субботнем матче молодежного первенства между «Зенитом» и «Спартаком» (2:0).

Напомним, в конце игры пятерых болельщиков «Спартака» задержали за нарушение общественного порядка. Каждому из фанатов выписан в штраф в размере 1 тысячи рублей. (Гоша Чернов)

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