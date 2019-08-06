11:23 | Футбол — РПЛ

Задержан еще один фанат, атаковавший росгвардейца в стычке во время матча "Зенит" - "Краснодар"

76
Обсудить

СК РФ по Санкт-Петербургу сообщил о задержании петербуржца 1991 года рождения по подозрению в нападении на сотрудника правопорядка, сообщает официальный сайт ведомства. В его отношении возбуждено уголовное дело. 

 
ОМОН vs болельщики.Во время матча "Зенит" – "Краснодар" произошло столкновение ОМОНа и болельщиков

Во время матча "Зенит" – "Краснодар"​ (1:1) произошла стычка фанатов с сотрудниками ОМОНа. По информации "СЭ", конфликт возник в результате недовольства фанатами ограждениями у стадиона.

"По данным следствия, подозреваемый вечером 3 августа 2019 года, находясь на территории стадиона «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, во время футбольного матча, действуя умышленно и из хулиганских побуждений ударил сотрудника батальона ОМОН Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей, причинив своими действиями последнему черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей лицевого отдела черепа", - говорится в сообщении. 

Это второе задержание за два дня, накануне был задержан мужчина 1994 года рождения.

Дополнительная информация

https://spb.sledcom.ru/Novosti/item/1380210/

76
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
Материалы других СМИ