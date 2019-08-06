Задержан еще один фанат, атаковавший росгвардейца в стычке во время матча "Зенит" - "Краснодар"

СК РФ по Санкт-Петербургу сообщил о задержании петербуржца 1991 года рождения по подозрению в нападении на сотрудника правопорядка, сообщает официальный сайт ведомства. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Во время матча "Зенит" – "Краснодар"​ (1:1) произошла стычка фанатов с сотрудниками ОМОНа. По информации "СЭ", конфликт возник в результате недовольства фанатами ограждениями у стадиона.

"По данным следствия, подозреваемый вечером 3 августа 2019 года, находясь на территории стадиона «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, во время футбольного матча, действуя умышленно и из хулиганских побуждений ударил сотрудника батальона ОМОН Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей, причинив своими действиями последнему черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей лицевого отдела черепа", - говорится в сообщении.

Это второе задержание за два дня, накануне был задержан мужчина 1994 года рождения.