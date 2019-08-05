Задержан болельщик, ударивший росгвардейца в стычке во время матча "Зенит" - "Краснодар"

Полиция задержала мужчину 1994 года рождения по подозрению в нападении на сотрудника правопорядка, сообщает официальный сайт СК РФ по Санкт-Петербургу. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Во время матча "Зенит" – "Краснодар"​ (1:1) произошла стычка фанатов с сотрудниками ОМОНа. По информации "СЭ", конфликт возник в результате недовольства фанатами ограждениями у стадиона.

"По данным следствия, подозреваемый вечером 3 августа 2019 года, находясь на территории стадиона "Газпром-Арена" в г.Санкт-Петербурге, во время футбольного матча, действуя умышленно и из хулиганских побуждений ударил заместителя командира оперативного батальона ОМОН Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей", – говорится в сообщении следкома.