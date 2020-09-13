«Задача одна — выиграть». Мариу Фернандес — о дерби со «Спартаком»
13 сентября 2020, 10:31
Защитник ЦСКА Мариу Фернандес рассказал о настрое на предстоящий матч со «Спартаком». Московское дерби состоится 13 сентября, начало — в 19.00 (мск).
— Этой большой день, супердерби! Все об этом знают, и мы, и они, — цитирует защитника пресс-служба ЦСКА. — Задача одна — выиграть! Другой быть просто не может. Все победы стоят три очка, но здесь ты выходишь сражаться, бороться, драться.
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Как завершится матч ЦСКА — «Спартак»?
Победой ЦСКА
36.2%
Крупной победой ЦСКА
4.9%
Вничью
15.4%
Победой «Спартака»
38.5%
Крупной победой «Спартака»
4.9%
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи