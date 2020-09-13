Защитник ЦСКА Мариу Фернандес рассказал о настрое на предстоящий матч со «Спартаком». Московское дерби состоится 13 сентября, начало — в 19.00 (мск).

— Этой большой день, супердерби! Все об этом знают, и мы, и они, — цитирует защитника пресс-служба ЦСКА. — Задача одна — выиграть! Другой быть просто не может. Все победы стоят три очка, но здесь ты выходишь сражаться, бороться, драться.