«Забоялся». Губерниев заявил, что Юран отказался от интервью в прямом эфире
2 августа 2020, 19:07
Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отказался дать ему интервью в прямом эфире «Матч ТВ». Ранее Юран покинул свой пост. Его заменил Дмитрий Гунько.
«Эх, не придет Юран ко мне на эфир в понедельник! — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Забоялся, а какой был шанс рассказать, показать и быть услышанным! Эх, Сергей... Ох, Сергей...».
Ранее Юран заявил, что готовит иск к «Химкам» в европейский суд.
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