Заболотный снес манекен на тренировке "Зенита". Очень смешное видео

Форвард "Зенита" Антон Заболотный врезался в металлический манекен на тренировке своей команды, сообщает официальный Инстаграм сине-бело-голубых.
Словацкий полузащитник клуба Роберт Мак в комментариях к этой записи назвал Заболотного футбольным богом, а Эмилиано Ригони поставил несколько веселящихся смайликов с отметкой профиля форварда.
В текущем сезоне 27-летний нападающий сыграл в 11 матчах РПЛ, в которых результативными действиями отметиться не сумел. В то же время, в 10 поединках Лиги Европы он забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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