15:17 8 августа | Футбол — РПЛ

Заболотный перешел из "Зенита" в "Сочи"

87
Обсудить

"Зенит" на своем официальном сайте сообщил о переходе нападающего Антона Заболотного в "Сочи". 28-летний форвард является выпускником академии ЦСКА. Провел несколько товарищеских матчей за основной состав армейцев. Кроме того, Заболотный выступал за "Волгарь", "Урал", брянское "Динамо", "Уфу", "Факел" и "Тосно".

В декабре 2017-го присоединился к "Зениту". В составе сине-бело-голубых провел 44 матча, забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи. Вместе с "Зенитом" стал чемпионом России. А самый результативный сезон провел в "Тосно", где в 50 матчах забил 20 голов.

 

87
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ