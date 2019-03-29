За три года "Зенит" потратил 20 миллионов рублей на штрафы из-за болельщиков

Президент "Зенита" Александр Медведев на встрече с болельщиками петербургского клуба рассказал о ситуации с фанатами.

- Часть болельщиков лишена права посещения виража и поэтому ходит на другие сектора. Вы будете решать эту проблему?

- Болеют по-разному. Я встречался с представителем виража, у нас был длинный разговор. Не все знают, что за последние три года "Зенит" заплатил из-за поведения болельщиков штрафов на 20 миллионов рублей, это почти 300 тысяч долларов. Мы могли их потратить на другие цели. Болеть можно по-разному, но создавать угрозу жизни и безопасности нельзя. Хамство, расизм - все это не приемлемо. Насчет банов я пообщаюсь со службой безопасности, ознакомлюсь со списком. Знаю, что к части людей клуб больше не применяет санкции. (Гоша Чернов)