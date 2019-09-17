За Кокориным приехала мать Светлана. Его отчим наехал на корреспондента
07:50
Сегодня, 17 сентября, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу из ИК-4 города Алексеевки Белгородской области по УДО. За форвардом «Зенита» на черном внедорожнике «Мерседесе» приехали его близкие.
Водитель при движении у стен колонии между окружившими журналистами задел одного из них. За рулем был Кирилл Логинов — отчим Александра Кокорина и отец Кирилла. В машине также — мать братьев Александра и Кирилла Светлана.
#КокоринМамаев Отчим Кокорина наехал на корреспондента! Видео момента pic.twitter.com/FjShfMiEyJ— СЭ Футбол (@se_football) September 17, 2019
Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Все подробности — в нашей онлайн-трансляции
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