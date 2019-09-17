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За Кокориным приехала мать Светлана. Его отчим наехал на корреспондента

07:50
Дарья Валитова и Кирилл Логинов — отчим Александра Кокорина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дарья Валитова и Кирилл Логинов — отчим Александра Кокорина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 17 сентября, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу из ИК-4 города Алексеевки Белгородской области по УДО. За форвардом «Зенита» на черном внедорожнике «Мерседесе» приехали его близкие.

Водитель при движении у стен колонии между окружившими журналистами задел одного из них. За рулем был Кирилл Логинов — отчим Александра Кокорина и отец Кирилла. В машине также — мать братьев Александра и Кирилла Светлана.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Все подробности — в нашей онлайн-трансляции

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