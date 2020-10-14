«За два дня до последнего тура тренировалось восемь игроков и ни одного вратаря». Евсеев рассказал о ковид-РПЛ

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» признался, что в июле у клуба были проблемы из-за коронавирусной инфекции.

— Много ли общались с Газизовым после его ухода в «Спартак»?

— Мало. У него своих дел хватало, у меня — своих. Изредка встречались, но какого-то тесного и регулярного общения все это время не было.

— Когда он объявил игрокам «Уфы» об уходе, и насколько сильно это повлияло на то, что не смогли попасть в зону еврокубков?

— Объявил после победы в Ростове (это было 8 июля, а официальное объявление о назначении Газизова в «Спартак» последовало 10-го, — Прим. И.Р.). Думаю, повлияло — хотя еще большее влияние оказало то, что коснулось в этом году нас всех. Кого-то в большей степени, кого-то в меньшей.

После поражения от «Динамо», за два дня до матча последнего тура с «Арсеналом», у нас на тренировке работало восемь человек. И ни одного вратаря. Юрий Перескоков, тренер вратарей, пришел на тренировку, я ему говорю: «А что ты тут делаешь? Иди домой».

За день появились молодые — Белоусов, Рабаданов, потом вратарь Чернов. Мы сыграли с Тулой в 11 человек с одной заменой на 87-й минуте — и провели для таких обстоятельств отличный матч. (Игорь Рабинер)

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