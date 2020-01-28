За что отвечает Кашшаи? Ответ руководителя департамента судейства РФС

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о зоне своей ответственности. На этом посту он заменил Александра Егорова.

— Вопрос о главенстве мнений в российском судействе. Существует судейский комитет РФС, который возглавляет Ашот Хачатурянц. Есть вы и департамент судейства. Кроме того, есть экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК). Ее председателем в прошлом году был Левников. Когда в России работал Розетти, последнее слово в спорных моментах оставалось за ним. Он определял, как должны трактоваться правила. Как будет сейчас? За кем последнее слово?

— У меня была встреча с руководителями РФС. Мы прояснили этот вопрос. Для решения таких вопросов и была создана ЭСК, которое станет формировать окончательную оценку работы арбитра и инспектора в спорных ситуациях. Готовить и направлять судей буду я. Председатель судейского комитета — не эксперт в практическом судействе, он стоит во главе организации работы всего судейского корпуса и проведения ранее заявленной реформы, — заявил Кашшаи.

— Случалось так, что арбитры на своих сборах договаривались об одной трактовке правила, но инспектор считал иначе, не зная о договоренности, а экспертно-судейская комиссия, в которую тоже входят инспекторы, поддерживала его. Возникала путаница и непонимание, как же решение нужно принимать.

— Я буду постоянно инструктировать судей, а базовая задача судейского департамента и департамента инспектирования — обеспечение общего информационного пространства и единства трактовок моментов.

Первое большое интервью Кашшаи в России. Как теперь будут судить в РПЛ