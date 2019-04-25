На 36-й минуте матча 25-го тура чемпионата России "Арсенал" - "Спартак" правильно поступил арбитр Михаил Вилков, назначив пенальти в ворота красно-белых. Судья занял хорошую позицию и увидел, как Айртон нарушил правила в борьбе с Мирзовым. Сначала бразильский защитник попал сопернику по правому голеностопу, но тульский полузащитник устоял на ногах и продолжил движение. А затем Айртон, падая, сбил Мирзова. (Александр Бобров)

Момент матча "Арсенал" - "Спартак".

Момент матча "Арсенал" - "Спартак".

Момент матча "Арсенал" - "Спартак".