"Анжи" в очередной раз не смог поразить ворота ЦСКА в гостевой встрече. В 12 матчах в Москве и Химках махачкалинцы набрали два очка, отличившись всего дважды. В 2002 году голом отметился Игорь Аксенов, а последнем туре прошлого чемпионата – Арсен Хубулов. (Кирилл Бурдаков)

Домашние матчи ЦСКА против "Анжи"

Дата Стадион Счет Голы 22.09.2000 ЦСКА 4:0 Семак-2, Кулик, Лунин 06.03.2001 Динамо 1:0 Попов 25.08.2002 Торпедо 3:1 Попов, Семак, Гусев – Аксенов 07.04.2010 Арена Химки 4:0 Олисе-2, Вагнер Лав, Тошич 14.06.2011 Арена Химки 3:0 Вагнер Лав, Хонда, Дзагоев 07.04.2012 Лужники 0:0 - 12.08.2012 Арена Химки 1:0 Тошич 25.09.2013 Торпедо 0:0 - 01.08.2015 Арена Химки 1:0 Мариу Фернандес 21.05.2017 ВЭБ Арена 4:0 Витинью-2, Игнашевич, Чалов 13.05.2018 ВЭБ Арена 2:1 Муса, Витинью – Хубулов 23.04.2019 ВЭБ Арена 2:0 Бийол, Сигурдссон

+10=2-0, мячи 25-2.