"Анжи" в очередной раз не смог поразить ворота ЦСКА в гостевой встрече. В 12 матчах в Москве и Химках махачкалинцы набрали два очка, отличившись всего дважды. В 2002 году голом отметился Игорь Аксенов, а последнем туре прошлого чемпионата – Арсен Хубулов. (Кирилл Бурдаков)
Домашние матчи ЦСКА против "Анжи"
|
Дата
|
Стадион
|
Счет
|
Голы
|
22.09.2000
|
ЦСКА
|
4:0
|
Семак-2, Кулик, Лунин
|
06.03.2001
|
Динамо
|
1:0
|
Попов
|
25.08.2002
|
Торпедо
|
3:1
|
Попов, Семак, Гусев – Аксенов
|
07.04.2010
|
Арена Химки
|
4:0
|
Олисе-2, Вагнер Лав, Тошич
|
14.06.2011
|
Арена Химки
|
3:0
|
Вагнер Лав, Хонда, Дзагоев
|
07.04.2012
|
Лужники
|
0:0
|
-
|
12.08.2012
|
Арена Химки
|
1:0
|
Тошич
|
25.09.2013
|
Торпедо
|
0:0
|
-
|
01.08.2015
|
Арена Химки
|
1:0
|
Мариу Фернандес
|
21.05.2017
|
ВЭБ Арена
|
4:0
|
Витинью-2, Игнашевич, Чалов
|
13.05.2018
|
ВЭБ Арена
|
2:1
|
Муса, Витинью – Хубулов
|
23.04.2019
|
ВЭБ Арена
|
2:0
|
Бийол, Сигурдссон
+10=2-0, мячи 25-2.