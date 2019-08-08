"Южноамериканская банда". Малком выложил фото легионеров "Зенита" с Дзюбой

Новичок "Зенита" полузащитник Малком в своем Instagram опубликовал фотографию с тренировки команды.

В кадре бразилец стоит с такими латиноамериканскими футболистами, как Вильмар Барриос, Дуглас Сантос, Эмануэль Маммана, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси, а также российским нападающим Артемом Дзюбой. Малком подписал фотографию "Южноамериканская банда".

22-летний футболист перешел в "Зенит" из "Барселоны" за 40 миллионов евро и дебютировал за команду в матче 4-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:1), выйдя на замену в конце встречи.