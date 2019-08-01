Юрий Жирков: "Для футболиста нет проблем в том, что матч начинается в 21:30. Только тяжело сидеть на базе целый день"

Защитник "Зенита" Юрий Жирков на пресс-конференции перед матчем против "Краснодара" поделился мнением о позднем времени начала матча.

- Матч начнется в 21:30. Как вы относитесь к такому позднему времени? Привычно или нет? - вопрос Жиркову.

- В день игры тяжело целый день сидеть на базе - только это плохо влияет. А то, что игра вечером - для футболиста нет никаких проблем. (Егор Бычков, Гоша Чернов)

Матч "Зенит" - "Краснодар" пройдет субботу 3 августа в 21.30 по московскому времени, "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр