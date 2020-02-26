Юрий Семин: «Вели переговоры с Бассогогом, но не получилось»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал, почему в команде не появился нападающий «Хэнань Цзянье» Кристиан Бассогог.

— На мой взгляд, это очень интересный форвард, которого признавали лучшим на чемпионате Африки. Я следил за ним еще когда он выступал за датский «Ольборг». Вели с ним переговоры и тогда, и сейчас. Но, к сожалению, не получилось...

— «Локомотив» интересовался еще тремя форвардами — израильтянином Захави, чехом Выдрой и сербом Приевичем.

— Извините, но мне не хотелось бы обсуждать эту тему. (Александр Львов)

Полное интервью с Юрием Семиным читайте здесь.