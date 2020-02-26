Юрий Семин: «У «Зенита» и без Кокорина хватает мастеров»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ против «Зенита».

— То, что в составе «Зените» не будет отданного в аренду в «Сочи» Кокорина — плюс для «Локомотива»?

— Даже не задумывался об этом. Есть ведь Дзюба, Азмун, восстановившийся Малком. У соперника и без Кокорина хватает мастеров, способных преподнести неприятные сюрпризы. (Александр Львов)

Полное интервью с Юрием Семиным читайте здесь.