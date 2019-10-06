Юрий Семин: «У Смолова и Хеведеса микротравмы»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о матче 12-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (2:1), а также рассказал о повреждении Федора Смолова и игре Алексея Миранчука.

— Уходим на перерыв в хорошем настроении, сейчас нужно подлечить игроков, и с новыми силами вперед, — сказал Семин. — Матч с «Арсеналом» получился сложным, как и остальные. Ни одного простого не было.

— Что со Смоловым? Почему поменяли в перерыве Хеведеса?

— Похоже, что у них микротравмы, поэтому их здоровьем рисковать не стали, чтобы не усугубить ситуацию.

— Насколько вероятно что Смолов не поможет сборной?

— Не знаю, в сборной посмотрят, врачи определят, может помочь или нет.

— Как оцените выход Миранчука после травмы?

— Он организовал второй гол, сам забил. Конечно, до тех кондиций, что были, еще далеко. Но минут 30 он играл очень прилично.

— Миранчук уверенно реализовал пенальти. Обговаривали это перед матчем?

— Мы его не планировали выпускать. А вообще он наш штатный пенальтист. (Юлия Яковлева)