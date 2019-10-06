Юрий Семин: «У Смолова хорошее настроение, остальное зависит от него»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал комментарий перед матчем 12-го тура чемпионата России против «Арсенала». «Канониров» возглавляет экс-игрок «Локо» Игорь Черевченко.

— Как повлияло поражение от «Атлетико»? Нормально, сейчас уже другие игры, чемпионат, — сказал Семин в эфире телеканала «Матч премьер». — О Лиге уже забыли, остались только воспоминания. Смолов? Настроение у него хорошее, раз он играет, а все остальное зависит от него. Никто не знает, каким будет игровой рисунок. игра покажет. Игорь Черевченко очень много сделал для «Локомотива», был надежным центральным защитником. Он часть души «Локомотива».

Матч начнется в 14.00 по московскому времени.