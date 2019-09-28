Юрий Семин: «Согласен с тем, что календарь РПЛ составлен неправильно»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Зенитом» в матче 11-го тура премьер-лиги (1:0) заявил, что согласен с мнением форварда красно-зеленых Федора Смолова о том, что календарь РПЛ составлен неправильно.

— Смолов в перерыве сказал, что календарь выстроен под «Зенит». Согласны?

— Я бы сказал чуть по-другому. Полностью согласен с тем, что календарь составлен неправильно. Команды, которые играют в еврокубках, должны иметь определенное преимущество. Так всегда было!

После такого сложного матча через два дня мы выйдем против «Атлетико». Вы скажете, что и «Атлетико» играет сегодня. Но не секрет, что этот клуб превосходит любой российский, и мы должны давать своим командам преимущество хотя бы в один день восстановления. Зачем нужно устраивать матч «Локомотив» — «Зенит» перед Лигой чемпионов, если можно дать обеим командам лишний день отдыха перед еврокубками?

— Можно сказать, что лучший восстановитель для игроков — это победа?

— Да, можно. Всегда восстановление происходит значительно лучше на фоне положительных эмоций. А еще самое важное, что сегодня мы обошлись без травм.

— Почему вы сделали единственную замену лишь в добавленное время?

— Все игроки были в хорошем состоянии, никто не выпадал физически. Единственная замена — это была реакция на то, что «Зенит» отправил центрального защитника Ивановича в нападение. Это потребовало перевести Мурило на позицию третьего центрального защитника, а в центр поля выпустить Коломейцева. Если бы не было этой перестановки у «Зенита» — зачем и нам было бы что-то менять, когда все хорошо идет? (Игорь Рабинер)

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