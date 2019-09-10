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Юрий Семин: «Сначала нужно увидеть вклад Жоау Мариу в командную работу»

08:30
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал, сложилось ли у него мнение о новичке клуба Жоау Мариу. Он был арендован у миланского «Интера».

— Пока не могу комментировать. Пусть пройдет время. Как только Жоау проведет какое-то приличное количество матчей, тогда и поговорим. Сначала нужно увидеть его вклад в командную работу.

Интервью Юрия Семина: почему «Локомотив» примет «Ювентус» в Черкизове и сыграет ли с «Байером» Алексей Миранчук

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