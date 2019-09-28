Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Зенитом» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России заявил, что полузащитники братья Миранчуки являются незаменимыми игроками для его команды.

— Согласитесь ли с тем, что при всех проблемах, которые вызвали травмы Миранчуков, их отсутствие помогло вам изыскать неизвестные прежде внутренние резервы? — вопрос Семину.

— Наверное, да. Есть результат. Но Миранчуки для нас — незаменимые игроки.

— Вы надеялись, что Алексей сможет сыграть с «Зенитом», но его не было даже в заявке. В как будет с «Атлетико»?

— Мы надеемся, что сможет. Он уже работает, делает определенные физические упражнения. Но игрок перед матчем должен сказать: «Я готов». И тогда я ему верю. (Игорь Рабинер)

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