Юрий Семин: «Рад, что Ларионов остался во главе молодежки. «Красной машиной» сразу не становятся!»

Трехкратный чемпион России по футболу в роли главного тренера «Локомотива», экс-главный тренер сборной России Юрий Семин в интервью «СЭ» выразил поддержку работе Игоря Ларионова в молодежной сборной России по хоккею и решению ФХР оставить его на посту главного тренера.

— Рад, что Игорь Ларионов остался главным тренером нашей хоккейной молодежки, — сказал Семин . — Я очень люблю хоккей — и смотрел почти все матчи молодежного чемпионата мира. Считаю, что направление, выбранное Ларионовым, — просто супер. Это тот самый хоккей, в который играло поколение самого Ларионова и Фетисова, а до них — поколение Харламова, Мальцева, Васильева.

Все мы любили его смотреть, но мало кто понимал, насколько сложно для тренера его ставить. Примерно так же сложно, как Пепу Гвардиоле ставить его футбол. Мало кто понимает, насколько трудную и неблагодарную задачу поставил перед собой Игорь, решив такой хоккей восстановить.

Тем более что в советские времена он передавался из поколения в поколение, а теперь Ларионову приходится многое начинать сначала и переламывать сознание игроков, в котором заложено только стремление к результату. Когда я наблюдал за тем, как наши молодые игроки стремятся контролировать шайбу и играть от себя, как хотят за счет паса выходить из обороны, то на душе становилось радостно. Потому что я узнавал в этом хоккей своей молодости!

Да, что-то не получилось, и сейчас проиграли. Но в следующий раз с таким подходом, когда у Ларионова будет больше времени, чтобы донести до игроков свою философию, — обязательно выиграем! В том числе и у разгромившей нас Канады, которая переняла много хорошего у советского хоккея, в то время как мы потеряли многое из того, чем отличались от других.

Мы ждем от нашей сборной, чтобы она вновь стала «Красной машиной» и диктовала соперникам свои условия игры. Но это не может произойти моментально! Анатолий Тарасов, Виктор Тихонов ставили такой хоккей многолетней огромной работой, за той красотой стоял колоссальный труд. У Ларионова, который стремится к восстановлению этих традиций, было очень мало времени на реализацию своей идеи. Но теперь у его молодых ребят будет намного больше времени, чтобы ее понять и впитать.

Сиюминутный результат важен, но он — далеко не все в спорте. Для меня идея Ларионова очевидна. И надо потерпеть и поработать, чтобы она переросла в результат.

(Игорь Рабинер)