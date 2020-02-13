Юрий Семин: «Профессиональные споры могут привести к хорошим результатам»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о взаимоотношениях с руководителями московского клуба в последние годы.

— Я со всеми не нахожу общий язык? Потому что иной раз у нас бывает разное понимание развития клуба, — сказал Семин в интервью Youtube-каналу Nobel.

Но это нормально, профессиональные споры могут привести к хорошим результатам. Со всем соглашаться тоже нельзя.