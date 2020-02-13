РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Юрий Семин: «Профессиональные споры могут привести к хорошим результатам»

13 февраля 2020, 16:20
Теги:

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о взаимоотношениях с руководителями московского клуба в последние годы.

— Я со всеми не нахожу общий язык? Потому что иной раз у нас бывает разное понимание развития клуба, — сказал Семин в интервью Youtube-каналу Nobel.

Но это нормально, профессиональные споры могут привести к хорошим результатам. Со всем соглашаться тоже нельзя.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=UBPK4oA5B2E

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир