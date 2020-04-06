Юрий Семин: «Понижение зарплаты? Со мной никаких разговоров не было»
10:50
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что руководство клуба не обсуждало с ним возможность понижения зарплаты на время коронавируса.
Ранее появилась информация, что игроки выступили против такого предложения генерального директора Василия Кикнадзе.
— Со мной и с тренерским штабом никаких разговоров о понижении зарплаты не было, — отметил Семин. — Это все, что я могу сказать по этому поводу. (Дмитрий Зимин)
Кикнадзе не может договориться с футболистами «Локо» о снижении зарплат. Это месть игроков?
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