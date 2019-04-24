Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин остался доволен игрой команды в матче 25-го тура РПЛ с "Ростовом" (2:1). Перуанец Джефферсон Фарфан оформил дубль.

– Очень интересный матч. Думаю, он понравился болельщикам, – сказал Семин. – Наши футболисты провели хорошую игру. Была битва, в которой мы выдержали и победили.

– Тарасова вы выпустили "под Еременко" или по какой причине?

– Он выхолил потому, что в предыдущем матче хорошо вышел на замену и хорошо проводил тренировочную работу. Потому и играл, независимо от Еременко.

– А почему не было Смолова, который тоже неплохо провел прошлый матч?

– Это наше решение. Почему – я ответить не могу, это наше внутреннее дело. Но Фарфан же хорошо сыграл? (Юрий Плохотниченко)