18:20 1 июля | Футбол — РПЛ

Юрий Семин: "Очень расстроен из-за ухода Кварацхелии"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что очень расстроен из-за ухода из команды полузащитника Хвичи Кварацхелии

- Очень расстроен из-за ухода Хвичи, - сказал Семин "СЭ". - Мне нравился этот футболист.

- Почему не удалось оставить Кварацхелию в "Локо"?

- Не знаю, это уже вопрос к руководству.

18-летний Кварацхелия перешел в "Локомотив" из грузинского "Рустави" на правах аренды в феврале 2019 года. Полузащитник сыграл в 7 матчах чемпионата России и забил один мяч. (Иван Торопцев)

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