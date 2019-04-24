Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 25-го тура премьер-лиги против "Ростова" (2:1) пожаловался на назначение пенальти и отметил игру братьев Миранчуков.

- Если бы матч окончился вничью, что бы вы сказали Алексею Миранчуку, который с метра попал в штангу?

- Ничего не сказал бы. Ошибаться можно. Если бы он убирал ноги или не шел в борьбу, тогда это был бы повод что-то высказывать. Но он имел и создавал моменты, вообще оба Миранчука сыграли отлично. Проблемой в этом матче стало то, что мы упустили 20 минут после гола. И таких пенальти, как сегодня, можно ставить по десять в каждом матче. Хорошо что мы выбрались из этой ситуации.

- Кононов недавно назвал игру "Ростова" автобусом. За счет чего вы его преодолели?

- Наверное, каждая команда играет от своего подбора игроков. Оценивать "Ростов" я не вправе, это их игра, у них хорошая команда, только что блестяще обыгравшая "Спартак". Возможно, нам было сегодня проще за счет быстрого гола, после которого у нас были еще моменты. И наверное второй фактор - то, что никого не устраивала ничья, обе команды атаковали большими силами. (Юрий Плохотниченко)

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