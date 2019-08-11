Юрий Семин: "Никто не может предполагать, какой будет сегодняшняя игра с "Уралом"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед домашним матчем 5-го тура чемпионата России с "Уралом" ,заявил что все предыдущие матчи с Уралом" не дадут "Локомотиву" особого преимущества.

- Двухразовые занятия в недельном цикле у нас часто проходят. - Никакого особенного преимущества перед "Уралом" прошлые победы нам не дают. Есть память об играх с ними, мы хорошо друг друга знаем. Кто может предполагать какой будет игра? Все будут бороться за очки, – сказал Семин в эфире телеканала "Матч Премьер".

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Локомотив" - Урал"

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020