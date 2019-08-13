Юрий Семин награжден Орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Ордена Александра Невского главному тренеру "Локомотива" Юрию Семину.
Соотвествующий документ размещен на сайте правовой информации. Орден вручается за особые личные заслуги перед Отечеством в разных сферах деятельности.
Кроме того, Орденом "За заслуги перед Отечеством второй степени" награжден двукратный олимпийский чемпион и прославленный нападающий хоккейного "Спартака" Борис Майоров.
Дополнительная информация
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908130001?index=9&rangeSize=1
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