Юрий Семин: "Надеюсь, что приобретения будут. Лига чемпионов не прощает ошибок"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24" не стал называть состав своей команды маленьким и отметил, что ждет приобретений перед началом сезона в Лиге чемпионов.

– Наверное, он не маленький, а ограниченный, – сказал Семин. – Нас покинули несколько ребят, получил серьезную травму Фарфан. Неизвестно, когда он выйдет. Нет ведущего игрока, нет Фарфана, Фернандеша. Я считаю, ведущим был бы и Хвича (Кварацхелия). У нас большие потери.

Приобретения, надеюсь, будут, потому что впереди Лига чемпионов, а это турнир, который ошибок не прощает. Мы должны учесть ошибки прошлого сезона и двигаться дальше. За последние годы мы выиграли все российские турниры, значит, надо двигаться вперед, приобретать более качественных игроков, чем те, кто у нас есть сейчас. В таком случае мы удержимся на вершине. Если этого не делать, то мы не выдержим.

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