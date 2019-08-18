Юрий Семин: «Молодцы, просто перевернули всю игру в свою пользу. Это дорогого стоит»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 6-го тура чемпионата России против «Динамо» (2:1) согласился с Гжегошем Крыховяком в том, что в первом тайме команда играла очень плохо. По словам наставника, в перерыве подопечные хорошо восприняли критику и переломили ход встречи.

— Крыховяк правильно сказала, что в первом тайме «Локомотив» играл плохо, — отметил Семин в эфире телеканала Матч Премьер. — Ребята в перерыве приняли ту критику, которая была. Они поняли, что мы можем проиграть этот матч, потому что соперник хорошо играл. Было преимущество.

Однако во втором тайме молодцы. Группа ведущих игроков повели за собой команду. Очень хорошо сыграла оборона. Забить, когда есть контратаки, — забьем. Что мы и сделали. Ребята молодцы, просто перевернули всю игру в свою пользу. Это дорогого стоит.

— Это произошло за счет характера или изменения тактики?

— Особенных тактических моментов не было. Чистая психология. Футболисты просто стали лучше играть. Каждый на своей позиции. Отсюда у нас было преимущество и мы забили.

— Почему выпустили Джорджевича только за 15 минут до конца?

— Просто хорошо играл Федор. У него пошла игра. Другое дело — он не забил. Он провел второй там значительно лучше первого, и мне его не хотелось менять. Но так сложилось, что сделали эту замену.