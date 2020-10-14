Юрий Семин: «Миранчук стоит 8 миллионов. Расскажите, а как остальные деньги разделили?»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин раскритиковал трансферную политику руководства железнодорожников.

— В первом интервью я сказал, как вижу ситуацию в «Локомотиве», как будет развиваться футбол и клуб, — сказал в подкасте Дмитрия Сычева и Дениса Казанского Семин. — Наверное, было много оснований прислушаться к моим словам. Все постоянно накапливалось. Та же ситуация с Хвичей — одна из основных. Взаимоотношения с одной группой агентов или другой — то же самое. Все в комплексе. Какие-то мнения тренера Семина не нравились. По поводу всего. По поводу приобретения игроков, например. Вот сейчас, например, сделали акцию: продали Миранчука. Так сложно было продать! Так разукрасили! Сейчас пускай ответят, скажут: 8 миллионов стоит Миранчук, а остальные деньги куда? Как деньги разделили? Это корпоративная этика, или какая? Все же знают, расскажите всем, что все так и так. Зачем говорить, что у Миранчука есть контракт? Про этот контракт все знали и после Геркуса. Наверное, за полтора года можно было переподписать? Миранчук стоит 8 миллионов, ну, что это такое за такого парня? Копейки.

Вот сейчас появляется парень Жалолиддинов. Какая трансферная стоимость? Дальше появляется Райкович. Пускай выйдет, пускай его увидят. Появляется Камано — большие сомнения. Дальше: провозгласили, что клуб берет игроков не старше 25 лет, а после этого появляются игроки старше. Поэтому Семин и был не нужен.