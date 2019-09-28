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Юрий Семин: «Матчи с «Зенитом» рядовыми уже много лет не бывают»

28 сентября 2019, 06:14
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом» в 11-м туре чемпионата России. Питерцы с 23 очками возглавляют турнирную таблицу, москвичи (20) — пятые.

— Ну матчи с «Зенитом» рядовыми уже много лет не бывают, — цитирует «Спорт день за днем» Семина. —  Эта команда всегда в лидирующей группе, всегда борется за самые высокие места. И у нас серьезные задачи, так что, конечно же, особенный. Игры с «Зенитом» всегда протекают очень интересно. Полный стадион, как правило. Так будет и в субботу. Безусловно, матч с особой подоплекой.

- Победа в матче лидеров может и кураж придать на будущее, а поражение — выбить из колеи?

— Не думаю. Футболисты все достаточно опытные, вот тут как раз вспомню, с чего вы начали: больше трех очков никто не даст, никто не потеряет. Дистанция турнирная длинная, тут ко всему нужно быть готовым. Но сам матч потребует полной самоотдачи от игроков, и с учетом его значимости, и с учетом заполненности трибун.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

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