Юрий Семин: "Матч с ЦСКА определяющий? Побойтесь бога! Впереди еще семь матчей"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России против ЦСКА. По словам специалиста, он не обращал внимания на потери очков конкурентами в борьбе за чемпионство в минувший уикэнд.

– В минувшем туре потеряли очки все ваши конкуренты, кроме "Зенита". Порадовало?

– Не вижу особого повода для радости. Разумеется, я слежу за всеми потенциальными соперниками. Но только в плане их игрового состояния и возможностей. А так, радоваться чужим потерям – не в моих правилах. Вот почему никогда не занимался турнирной арифметикой. И не прикидывал, что будет, если этот проиграет, а тот – сгоняет вничью. Скорее – это удел болельщиков и журналистов. Для меня всегда было и остается главным игра и результат моей команды.

– Предстоящую неделю и матч с ЦСКА можно считать для "Локомотива" определяющей в сезоне?

– Побойтесь бога! Впереди еще семь матчей. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Семина