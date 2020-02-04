Юрий Семин: «Локомотив» должен постоянно находиться вверху таблицы»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился мнением о комплектовании команды. После первой половины сезона «железнодорожники» занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 11 очков.

— Проблемы всегда есть, — отметил Семин. — Три года назад мы начали с 11-го места. Постепенно поднимались выше. За это время выиграли все трофеи в России. Согласитесь, это серьезный успех. Но когда заканчивается определенный этап, команда нуждается в реальном усилении. Нужно приобретать тех игроков, которые будут лучше предыдущих. Тогда развитие продолжится. А просто говорить, что «мы сделали акцент на свою школу»...

— Скептически относитесь к такой стратегии?

— Акцент на нее делать нужно. Но мы не имеем права брать в основу футболистов только ради красивой идеи. Потому что не сможем тогда продержаться на том уровне, которого достигли. Ведь «Локомотив» должен постоянно находиться вверху таблицы, сохранять стабильность. А играть только своими воспитанниками и не добиваться результатов...

— Но у вас же сейчас в основе играют Миранчуки, Баринов, Жемалетдинов.

— Да. Но так сложилось, подобралась хорошая плеяда. А если, допустим, в следующем возрасте нет таких талантов, значит, клуб должен остановиться? Не согласен с этим. Нужно развиваться за счет других резервов, находить таких же молодых игроков, оставлять у нас, не прозевать их. Иначе есть риск рухнуть вниз. У нас сложный чемпионат, и многие соперники усиливаются.

Юрий Семин: «Продлят ли со мной контракт? А вдруг скажут, что у меня старые методы?»