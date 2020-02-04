Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» вспомнил о команде, которая в 2004 году выиграла чемпионат России. Специалист назвал лидеров этой команды.

— Тогда была уникальная команда, в которой в каждой линии играли свои лидеры — Овчинников, Евсеев, потом таким стал Лима, — отметил Семин. — Вот вам пример возрастного игрока, тему которого мы обсуждали. Лима пришел к нам, по-моему, в 32 года, но сразу же вписался в коллектив и помог выиграть чемпионат. У него был дух победителя, способного повести команду за собой. Считаю его одним из сильнейших иностранцев, приходивших в российский футбол. Он учил молодежь профессионализму, отбору мяча. Нам нужен был футболист, который бы зачищал все за Лоськовым, поскольку мы больше атаковали. И Лима делал это просто блестяще, был настоящим лидером.

— А Баринов и Крыховяк сейчас могут претендовать на роль лидеров?

— Почему нет? Это хорошие ребята, с характером.

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