Юрий Семин: «Игроки «Локо» продолжают тренироваться. Машина-база-дом. Чем не карантин?»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил «СЭ», что в клубе пока не принято решения о том, чтобы посадить игроков дома на самоизоляцию. Команда продолжает тренироваться.

— В «Локомотиве» принят запрет о выезде футболистов за пределы Москвы и Московской области? — вопрос Семину.

— У нас все основано на самосознании игроков, — ответил Семин. — Они продолжают тренироваться. Каждый день приезжают на базу, а оттуда — домой. Такое наше решение. Тренировочный процесс не прекращаем. На базе лишних людей нет, прессы нет. Это самое идеальное место, чтобы избежать каких-то вещей...

— А не было мысли посадить игроков дома на карантин?

— Но ведь у нас практически карантин. Машина-база-машина-дом. Вот вам и карантин. Пока так. Как только появится новое распоряжение, тогда будем действовать по-другому. (Виталий Айрапетов)