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Юрий Семин: «Хотим, чтобы Алексей Миранчук сыграл в ближайшем матче»

28 сентября 2019, 18:50
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем 11-го тура чемпионата России с «Зенитом» рассказал о состоянии здоровья полузащитника Алексея Миранчука.

— Кубок уже забыли, сегодня чемпионат. Давайте вопросы по чемпионату, — сказал Семин в эфире телеканала «Матч премьер», — У нас состав максимальный, за исключением Миранчуков. Состояние Алексея Миранчука? Мы хотим, чтобы в ближайшем матче он играл. Что решает этот матч? Сегодня он решает три очка. У «Зенита» 23 очка, у нас 20.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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