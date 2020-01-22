Юрий Семин: «Это присуще «Локо»: вложить много труда, чтобы забить, а затем легко пропустить»
22 января 2020, 21:39
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от контрольного матча со «Стяуа» (3:3). По словам специалиста, румынский клуб лучше готов к игре, поскольку ему вскоре предстоит официальная игра.
— Это присуще нам: вложить много труда для того, чтобы забить, и легко пропустить, — сказал Семин в интервью пресс-службе клуба. — Вот над этим мы должны работать, и нам нужно быть более сконцентрированными в обороне. Проблемы игры в обороне у всей команды есть.
Вчера была сложная работа, после работы игра. Похвалить нужно всех, потому что выдержали готовность. Готовность у «Стяуа» явно лучше, они уже играют 2 февраля.
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