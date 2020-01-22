РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Юрий Семин: «Это присуще «Локо»: вложить много труда, чтобы забить, а затем легко пропустить»

22 января 2020, 21:39

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от контрольного матча со «Стяуа» (3:3). По словам специалиста, румынский клуб лучше готов к игре, поскольку ему вскоре предстоит официальная игра.

— Это присуще нам: вложить много труда для того, чтобы забить, и легко пропустить, — сказал Семин в интервью пресс-службе клуба. — Вот над этим мы должны работать, и нам нужно быть более сконцентрированными в обороне. Проблемы игры в обороне у всей команды есть.

Вчера была сложная работа, после работы игра. Похвалить нужно всех, потому что выдержали готовность. Готовность у «Стяуа» явно лучше, они уже играют 2 февраля.

Дополнительная информация

https://twitter.com/fclokomotiv/status/1220043594389774346

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир