Юрий Семин: "Доволен ли трансфером Джорджевича? Время покажет"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал "СЭ" трансфер нападающего Луки Джорджевича и возможный переход полузащитника Франка Рибери, который летом стал свободным агентом.

25-летний черногорец выступает в России с лета 2012 года (с перерывами), когда перешел в "Зенит". Последние два сезона Джорджевич провел в тульском "Арсенале" на правах аренды – 50 матчей, 16 голов и 4 передачи.

– Посмотрели Джорджевича на тренировке? Как его оцените? – вопрос Семину.

– У нас завтра только тренировка.

– Довольны его покупкой? С вами трансфер согласовывали?

– Время покажет. Многое зависит от игрока. Надо понимать, что у "Локомотива" всегда серьезные задачи, нужно много работать.

– Агент Рибери говорит, что "Локо" ведет переговоры с футболистом. Правда?

– Я не комментирую слухи, которые бесконечно идут. Когда будет игрок у нас, в Баковке, на тренировке, тогда можно дать комментарий.

– В потенциале он был бы вам интересен?

– Что говорить о сказках? Не вижу никакого смысла. (Арман Мкртчян)